На дороге "Нефтеюганск-Сургут", сотрудники ДПС заметили женщину, несущую дорожную сумку и шагающую пешком в темноте, несмотря на буран. Конечно, патруль остановился, чтобы выяснить, не нуждается ли она в помощи, и почему россиянка решила предпринять такой опасный путь.

Фото: vostokmedia.com by gorod_vl is licensed under CC0