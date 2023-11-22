Девушка попыталась пешком пройти от Нижневартовска до Перми

На дороге "Нефтеюганск-Сургут", сотрудники ДПС заметили женщину, несущую дорожную сумку и шагающую пешком в темноте, несмотря на буран. Конечно, патруль остановился, чтобы выяснить, не нуждается ли она в помощи, и почему россиянка решила предпринять такой опасный путь.

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Оказалось, что она проживает в Перми, но работает по вахтовой системе в Ханты-Мансийском автономном округе. В ее семье произошло несчастье, и ей срочно требовалось вернуться домой.

Как сообщает argumenti.ru, к несчастью, ближайших рейсов не было, и в отчаянии женщина решила пройти пешком вдоль трассы. По всей видимости, она надеялась поддаться автостопу, но никто не останавливался. Инспекторы ДПС оказались настоящими спасителями, помогая ей найти подходящий транспорт.

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