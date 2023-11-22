РБК: певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей

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Популярный в 90-х годах прошлого века певец Кай Метов проходит в качестве свидетеля в суде по делу своей экс-партнерши по девелоперскому и инвестиционному бизнесу Елены Филипповой, которую обвиняют в хищении 200 миллионов рублей.

Фото: Соцсети Кая Метова

По данным следствия бизнес-леди одалживала деньги для приобретения помещений на первых этажах домов, расположенных в самом центре Москвы, сообщает РБК.

После этого Филлипова переводила их в нежилой фонд и продавала как офисные помещения по гораздо большей цене. Но не всегда такие схемы делались честным путем.

В 2013 году подсудимая присвоила 200 миллионов рублей у предпринимателя Надежды Соколовой, которая собиралась вложиться в приобретение такой недвижимости.

В качестве свидетеля по делу выступает исполнитель хита "Postion №2" Кай Метов, который одно время вел бизнес-проекты с Филипповой. Никаких обвинений певцу пока не предъявлено.

https://youtu.be/siaytLjnO7U?si=t23Tsl8L4VYEWhsF