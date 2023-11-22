Популярный в 90-х годах прошлого века певец Кай Метов проходит в качестве свидетеля в суде по делу своей экс-партнерши по девелоперскому и инвестиционному бизнесу Елены Филипповой, которую обвиняют в хищении 200 миллионов рублей.
По данным следствия бизнес-леди одалживала деньги для приобретения помещений на первых этажах домов, расположенных в самом центре Москвы, сообщает РБК.
После этого Филлипова переводила их в нежилой фонд и продавала как офисные помещения по гораздо большей цене. Но не всегда такие схемы делались честным путем.
В 2013 году подсудимая присвоила 200 миллионов рублей у предпринимателя Надежды Соколовой, которая собиралась вложиться в приобретение такой недвижимости.
В качестве свидетеля по делу выступает исполнитель хита "Postion №2" Кай Метов, который одно время вел бизнес-проекты с Филипповой. Никаких обвинений певцу пока не предъявлено.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.