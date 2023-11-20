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Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения

2:38
Общество

Не так легко установить взаимоотношения, особенно с мужчинами, рожденными под знаками Овен, Скорпион, Козерог, Дева, Водолей, Весы, Лев и Рак, утверждает астролог Светлана Райт.

Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения
Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

По ее мнению, у представителей некоторых знаков зодиака есть особенности характера, о которых лучше узнать заранее. Это дает девушке возможность решить, готова ли она к совместной жизни с этим человеком в браке, отмечает астролог.

Например, активный Овен склонен к открытому соперничеству со своей второй половинкой в различных областях жизни. К тому же, представители этого знака не всегда могут эффективно управлять бюджетом семьи, добавляет эксперт.

Скорпионы считаются самыми подозрительными в зодиакальном круге. Мужчины этого знака также проявляют сильную ревность и могут быть склонны к энергетическому вампиризму. Они могут наслаждаться внутренне наблюдая за эмоциями своей возлюбленной, но при этом никогда не выражают свои чувства.

Козерог стремится контролировать жизнь своей любимой. Ему важно знать все о ее местонахождении и компаниях, с кем она общается. В то время как Водолей страстно любит свободу и не терпит установленных границ. Это может проявляться в его постоянных опозданиях, поскольку он не придает большого значения дисциплине, говорит астролог.

Мужчина, рожденный под знаком Дева, часто выступает в роли мучителя-критика. Он способен обвинять свою партнершу во всех возможных ошибках, включая те, которые связаны с ним самим.

"Мужчина Весы постоянно сравнивает свою возлюбленную с другими, стремясь придвинуть ее к некоему идеалу: то нужно похудеть, то потолстеть, то изменить прическу и так далее", — подчеркивает Райт в беседе с "Москва 24".

При установлении отношений с Львом, нужно быть готовой к тому, что он может быть нарциссом, который постоянно разговаривает о себе. Личные потребности этого мужчины часто становятся важнее, чем желания его партнерши.

"Рак, несмотря на свою видимую безобидность, может усложнить отношения своей драматичной обидчивостью. Постоянные извинения могут быть необходимы", — отмечает специалист.

Тем не менее, если мужчина с одним из этих знаков по-настоящему нравится, не стоит спешить с выводами из-за особенностей характера. Важно открыто обсудить с партнером то, что может создавать проблемы в отношениях, заключает эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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