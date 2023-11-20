В трех аэропортах Москвы в понедельник, 20 ноября, было задержано и отменено 24 рейса. Такие данные приводятся на сервисе "Яндекс Расписание".
Отмечается, что в Шереметьево три самолета вылетели не по графику. Во Внуково шесть отправлений произошли позже запланированного, а еще три отменили. Отмечается, что в аэропорту Домодедово произошел сбой более десятка рейсов: восемь вылетов задержаны, а четыре — отменены.
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причинах массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных аэропортах также не говорится.
Известно, что ранее самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир без пилота и 30 пассажиров. Изначально отправление отложили на три часа, но ближе к времени вылета информация о регистрации на рейс так и не появилась. Пассажиры проверили данные о полете в приложении и выяснили, что самолет вылетел без них.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.