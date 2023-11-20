Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В трех аэропортах Москвы в понедельник, 20 ноября, было задержано и отменено 24 рейса. Такие данные приводятся на сервисе "Яндекс Расписание".

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Отмечается, что в Шереметьево три самолета вылетели не по графику. Во Внуково шесть отправлений произошли позже запланированного, а еще три отменили. Отмечается, что в аэропорту Домодедово произошел сбой более десятка рейсов: восемь вылетов задержаны, а четыре — отменены.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причинах массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных аэропортах также не говорится.

Известно, что ранее самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир без пилота и 30 пассажиров. Изначально отправление отложили на три часа, но ближе к времени вылета информация о регистрации на рейс так и не появилась. Пассажиры проверили данные о полете в приложении и выяснили, что самолет вылетел без них.