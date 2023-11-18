Иван Охлобыстин рассказал, что "продажные мобильные операторы" слили его номер телефона, после чего ему стали поступать звонки с угрозами.
Звезда сериала "Интерны" пожаловался на то, что его угрожают убить.
"Торжествующие гыки — Слава Украине? Что гойда? Мы тебя убьём. Бомбой, ножом, пулемётом!" — написал артист в своём Telegram-канале.
Актёр предупредил, что похищать его не имеет смысла, так как выкупать себя он всем запрещает.
"Да блин — гойда придурки — убейте уже! Меня убейте, моих детей убейте, всех убейте. Никого жалеть не надо", — заявил Охлобыстин.
Актёр отметил, что жертвенная смерть за Родину является для него единственным надёжным путём в рай.
Ранее Иван Охлобыстин рассказал о пророчествах старцев о будущем России.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.