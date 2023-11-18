Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Чайковская просит не ругать Ирину Роднину после замечаний о Гран-при России
Прилепин рассказал в письме Путину о могуществе ЛГБТ-сообществ в России: это они дают нам слово
Магистр науки Александр Друзь после исчезновения с экранов ТВ занялся писательством
Садальский высказался о бегстве бывшего министра финансов РФ: таких во власти очень много
Сохраняем свеклу до следующего урожая. Как?
Необычный подарок от Богомолова: Собчак рассказала о своем Дне Рождении в роскоши
Армия России стала применять новый барражирующий БПЛА "Скальпель"
Теневая сторона славы: Трагические истории советских актрис
Психолог Криз рассказал о первых симптомах деменции

Охлобыстин пожаловался на поступающие ему угрозы: "Мы тебя убьём. Бомбой, ножом, пулемётом"

0:56
Общество

Иван Охлобыстин рассказал, что "продажные мобильные операторы" слили его номер телефона, после чего ему стали поступать звонки с угрозами.

Охлобыстин пожаловался на поступающие ему угрозы: "Мы тебя убьём. Бомбой, ножом, пулемётом"
Фото: ВК-аккаунт Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" пожаловался на то, что его угрожают убить.

"Торжествующие гыки — Слава Украине? Что гойда? Мы тебя убьём. Бомбой, ножом, пулемётом!" — написал артист в своём Telegram-канале.

Актёр предупредил, что похищать его не имеет смысла, так как выкупать себя он всем запрещает.

"Да блин — гойда придурки — убейте уже! Меня убейте, моих детей убейте, всех убейте. Никого жалеть не надо", — заявил Охлобыстин.

Актёр отметил, что жертвенная смерть за Родину является для него единственным надёжным путём в рай.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о пророчествах старцев о будущем России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Михалков об увольнении Олеси Железняк из-за позиции по СВО: "Это как?"

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.

Режиссёр Никита Михалков признался, что недоволен увольнением актрисы Олеси Железняк из-за позиции по СВО
Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют
Глава Коми отчитал перевозчиков за отказ вешать в транспорте наклейки за СВО
Дмитрий Песков о дочери Елизавете: "У нее непростая жизнь"
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Снижение риска деменции: открытие ученых из Тулейнского университета
Журналисты Daily Express рассказали о характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард".
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Последние материалы
Сохраняем свеклу до следующего урожая. Как?
Необычный подарок от Богомолова: Собчак рассказала о своем Дне Рождении в роскоши
Армия России стала применять новый барражирующий БПЛА "Скальпель"
Теневая сторона славы: Трагические истории советских актрис
Психолог Криз рассказал о первых симптомах деменции
Стало известно, что обсуждалось с Путиным за кулисами Культурного форума
Ученые выяснили, что чрезмерное использование смартфонов снижает интеллект
Британские ученые планируют воскресить мамонтов в течение 5 лет
Использование современных технологий сказалось на детском мозге
Осевший в России Яков Кедми обвинил русских в непонимании евреев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников