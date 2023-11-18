Охлобыстин пожаловался на поступающие ему угрозы: "Мы тебя убьём. Бомбой, ножом, пулемётом"

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Иван Охлобыстин рассказал, что "продажные мобильные операторы" слили его номер телефона, после чего ему стали поступать звонки с угрозами.

Фото: ВК-аккаунт Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" пожаловался на то, что его угрожают убить.

"Торжествующие гыки — Слава Украине? Что гойда? Мы тебя убьём. Бомбой, ножом, пулемётом!" — написал артист в своём Telegram-канале.

Актёр предупредил, что похищать его не имеет смысла, так как выкупать себя он всем запрещает.

"Да блин — гойда придурки — убейте уже! Меня убейте, моих детей убейте, всех убейте. Никого жалеть не надо", — заявил Охлобыстин.

Актёр отметил, что жертвенная смерть за Родину является для него единственным надёжным путём в рай.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о пророчествах старцев о будущем России.