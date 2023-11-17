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Охлобыстин поделился пророчествами старцев о войне России и Китая

Общество

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, что старцы говорили о будущем России.

Охлобыстин поделился пророчествами старцев о войне России и Китая
Фото: ru.freepik.com

Охлобыстин прокомментировал завершившиеся переговоры руководителей КНР и США.

Он поделился пророчествами старцев о нашей стране.

"Мы будем воевать с Китаем. Будем и победим. Как и Украину, как и Америку. Другое дело, что это всё растянется лет на сто, на двести. Но увы, будем". — написал звезда сериала "Интерны" в своём Telegram-канале.

Он объяснил, что ни мы, ни наши дети не доживут до победы, а победные флаги предстоит водрузить только нашим внукам.

"Впереди только война. Для нас — бесконечная война", — объяснил актёр.

Охлобыстин призвал рожать детей и радоваться "под заком войны", так как этого, по его словам, хочет Бог.

Ранее Иван Охлобыстин предсказал России "приключения с элементами хоррора".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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