Авиакомпания "Россия" будет контролировать расход туалетной бумаги

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Норматив по количеству листов туалетной бумаги на одного человека ввела авиакомпания "Россия".

Фото: Википедия

С внутренними документами организации ознакомилась газета "Известия".

На пассажира рейса продолжительностью менее трёх часов рассчитано шесть листов бумаги. Если же полёт продлится от трёх до шести часов, то на одного человека предусмотрено девять листов. И далее прибавляется по три листа за каждые три часа, проведённые в полёте.

"Авиакомпания "Россия" обеспечивает загрузку санитарно-гигиенических средств для экипировки туалетных комнат на борту в соответствии с нормативами, опираясь на многолетний опыт эксплуатации воздушных судов и качественного обслуживания пассажиров", — цитирует издание представителя авиаперевозчика.