У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке появился на свет котенок

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

В удмуртском зоопарке случилось долгожданное событие. У пары ягуаров Багиры и Атау родился котёнок. Однако у мамы не оказалось молока. Поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц. Строго по расписанию малышка получает свою питательную бутылочку и уже ест мясо. Детёныш растёт и набирает вес. Мама тоже чувствует себя хорошо

Фото: Официальная группа Зоопарка Удмуртии Вконтакте vk.com/club_udm_zoo

Сотрудники зоопарка отметили, что родители и малыш редкого черного окраса. Имя котенку дали соответствующее - Найта, что значит ночь.

"Малышка очень любознательная, игривая и разговорчивая. В вольере у нее много игрушек, но самая любимая - большой лев. Найта залазит на самую верхушку и наблюдает за сотрудниками зоопарка", - говорится в сообщении.

Государственный зоопарк Удмуртии был открыт в 2008 году, он расположен в черте Ижевска. Экспозиции зоологического парка сформированы по зоогеографическому и ландшафтному принципу.

Территория разделена на несколько основных ареалов обитания животных. В настоящее время в зоопарке живут свыше 240 видов животных, многие из них занесены в Красную книгу России и в Международную Красную книгу.