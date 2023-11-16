МЧС: Сегодня в Москву эвакуируются еще 120 россиян из Газа

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-служба МЧС России 16 ноября сообщила, что сегодня из сектора Газа будут эвакуированы еще 120 россиян.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В сообщении говорится, что очередная группа граждан России и их семьи добрались до из оперативного штаба в аэропорту Каира. Они готовы к перелёту в Москву.

Ранее мы сообщали о том, что спецборт МЧС России доставит ещё 21 тонну гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Ил-76 МЧС России прибудет в аэропорт города Эль-Ариш в Египте.

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