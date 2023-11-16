Пресс-служба МЧС России 16 ноября сообщила, что сегодня из сектора Газа будут эвакуированы еще 120 россиян.
В сообщении говорится, что очередная группа граждан России и их семьи добрались до из оперативного штаба в аэропорту Каира. Они готовы к перелёту в Москву.
Ранее мы сообщали о том, что спецборт МЧС России доставит ещё 21 тонну гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Ил-76 МЧС России прибудет в аэропорт города Эль-Ариш в Египте.
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