Спецборт МЧС доставит ещё 21 тонну гуманитарной помощи в Газу

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Спецборт МЧС России доставит ещё 21 тонну гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщили в ведомстве. Ил-76 МЧС России прибудет в аэропорт города Эль-Ариш в Египте.

Фото: Министерство обороны РФ

Согласно информации, после доставки гумпомощи на территорию Египта, передачей груза в сектор Газа для мирного населений займутся египетские власти.

"Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза — аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом порядка 21 тонны", — говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что это уже пятая гуманитарная миссия России для жителей анклавов.

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