40 россиян из сектора Газа будут вывезены в Москву 16 ноября. Дату назвал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости.
Кузнецов отметил, что среди эвакуированных есть 16 детей и беременная. Специалисты Федерального центра катастроф российского Минздрава провели осмотр граждан.
"При необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями, в частности, с артериальной гипертонией выданы необходимые лекарственные препараты. Все 40 человек допущены к перелету в Москву", — сказал Кузнецов.
Представитель Минздрава также рассказал, что состояние россиян оценивается как удовлетворительное.
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