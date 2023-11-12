Октябрьск выбирает поставщика новогоднего шатра с анимацией

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Завтра, 10 ноября, будет объявлен победитель тендера, организованного администрацией Октябрьского района. Закупка касается поиска поставщика светодиодных гирлянд для елки на площади имени Ленина. Начальная цена контракта, по данным госзакупок, составляет 3,1 миллиона рублей, и средства выделятся из городского бюджета.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Согласно требованиям, сама конструкция должна быть четырехметровым шатром на 16 опорах с предусмотренным подиумом у основания. Освещение новогоднего шатра должно создавать холодный белый цвет.

Как сообщает mkset.ru, подрядчик должен предусмотреть систему дополненной реальности. Согласно документации, смартфоны или планшеты, направленные на экраны, должны воспроизводить анимационных персонажей. Это предоставит горожанам возможность создавать памятные фото и видео в праздничной обстановке.

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