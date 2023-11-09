Рогозин: умер замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

На 41-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни умер заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников. Об этом проинформировал бывший глава госкорпорации, нынешний сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Фото: kremlin.ru

"После тяжёлой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

По словам экс-гендиректора "Роскосмоса", Овчинникова на пост в госкорпорацию он пригласил в 2018 году. До этого тот работал в Федеральной антимонопольного службе, откуда "отпускали его с большой неохотой, там его тоже ценили".

Кроме того, Рогозин сообщил, что на новой должности Овчинников работал успешно и навёл финансовый порядок.

"Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков", — добавил бывший глава госкорпорации.

Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году он окончил магистратуру на экономическом факультете в МГУ. 26 октября 2018 года Овчинникова утвердили на пост заместителя генерального директора по экономике и финансам "Роскосмоса".