В МЧС напомнили об основных правилах безопасности на первом льду

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Скоро в Пермском крае начнется зимний сезон рыбалки, и в региональном МЧС вновь предупреждают об опасностях, связанных с выходом на первый лед.

Фото: Openverse by NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory is licensed under CC BY-SA 2.0

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о следующих правилах безопасного поведения на тонком льду:

Минимальная толщина льда, чтобы он выдержал одного человека, должна составлять не менее 7-10 см. Для пешей переправы необходимо, чтобы лед был толще 15 см, а для проезда автомобилей — не менее 30 см, но только по официальным ледовым дорожкам. Также лед должен быть чистым и прозрачным; если он имеет молочный или мутный цвет, лучше избегать его.

Если лед под вашими ногами провалился, не паникуйте. Дышите глубоко, расставьте руки на поверхности льда и медленно выползайте на твердый лед. Затем лежа на спине или животе, двигайтесь в сторону, откуда пришли, и призывайте на помощь.

Если кто-то провалился под лед, не приближайтесь к краю проруби. Лежа на животе, предоставьте пострадавшему палку или одежду, чтобы он мог зацепиться. После того как его вытащат из проруби, перенесите его в безопасное место, вызовите скорую помощь, оказывайте первую помощь, снимите мокрую одежду и оберните его в одеяло, а также предложите горячий напиток, сообщает properm.ru.

Не забывайте, что нарушение правил безопасности на льду может повлечь административную ответственность и наложение штрафов:

Для физических лиц — штраф в размере 2-4 тысяч рублей.

Для должностных лиц — штраф в размере 3-5 тысяч рублей.

Для юридических лиц — штраф в размере 5-10 тысяч рублей.

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