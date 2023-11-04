Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опровергает утверждения о существовании "двойников" Владимира Путина.
"Путин у нас один!" — заявил в ходе своего выступления на выставке-форуме "Россия", организованной обществом "Знание", представитель Кремля
Песков также выразил свое мнение относительно распространения необоснованных слухов и информации в СМИ и Telegram-каналах. Он привел в пример "информацию" о существовании "двойников" главы государства, называя ее курьезной, сообщает ТАСС.
"В настоящее время мы наблюдаем, как так называемые "эксперты" сомневаются, сколько "двойников" у нас есть — трое или четверо. И вопрос о том, кто из них занимает должность президента, остается открытым. Это вызывает смех", — сказал Песков.
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