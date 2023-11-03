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Для казни заключённого впервые используют газообразный азот

1:39
Общество

Телеканал Fox News сообщает о том, что верховный суд штата Алабама одобрил казнь заключенного с применением чистого азота.

Для казни заключённого впервые используют газообразный азот
Фото: "Relinquished | The execution room" by James Kerwin Photographic is licensed under CC BY 2.0.

Некоторые эксперты считают такой способ умерщвления гуманным и условно лёгким. Противники казни при помощи азота настаивают на том, что подобные действия — это проведение экспериментов на людях.

Адвокаты 58-летнего Кеннета Смита, который, возможно, станет первым человеком, умерщвлённым газообразным азотом по вердикту суда, уже заявили о том, что не согласны с вынесенным решением. Они собираются оспорить легитимность проведения казни экспериментальным способом.

В 1988 году Кеннет Смит совершил убийство женщины, которое было признанно заказным. За совершённое преступление Смит и его подельник получили от заказчика $1 тыс. (сообщника казнили в 2010 году). В 2022 году приговор Кеннету Смиту уже пытались привести в исполнение, но тогда возникли проблемы с введением в организм смертельной инъекции.

Казнь посредством азота разрешена в трех штатах США (Алабаме, Оклахоме и Миссисипи), но до настоящего момента её не применяли. Суть процедуры заключается в том, что смертник вдыхает только азот. Это провоцирует гипоксию и смерть. Подобный способ умерщвления был одобрен в 2018 году из-за дефицита препаратов, на основе которых производятся смертельные инъекции.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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