Мосгорсуд вынес приговор в виде 13 лет лишения сводободы предпринимателю из Подмосковья, обвиняемому в покушении на контрабанду боеприпасов и госизмене.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", бизнесмена задержали в сентябре 2022 года. В период следственной работы он содержался в "Матросской тишине".
Как именно действовал предприниматель, обвиняемый в контрабанде боеприпасов и госизмене, не сообщается. Дело слушалось в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ арестовали по обвинению в хищении бюджетных средств. на сумму более миллиарда рублей.
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