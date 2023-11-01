Судебные приставы отрицают, что предложили матери с двумя детьми из-за долгов пойти на службу в СВО

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Мать двух малолетних детей по имени Ольга обнаружила под ветровиком своей машины письмо с повесткой о посещении судебного пристава и направлением в военный комиссариат с возможностью службы по контракту, что помогло бы ей рассчитаться с долгом в размере 800 тысяч рублей.

Фото: Wikipedia by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако в управлении судебных приставов было заявлено, что эти документы не имеют отношения к деятельности ведомства. Специалисты начали расследование в связи с подозрением в неправомерных действиях со стороны банка по отношению к женщине.

Ведомство утверждает, что все документы, включая повестки, должны быть вручены лично должникам или отправлены в электронном виде в их личный кабинет на портале Госуслуг.

Предыдущие заявления судебных приставов подтверждали распространение подобных направлений, однако они утверждали, что это всего лишь рекомендации для должников и не имеют обязательного характера. Об этом сообщает prmira.ru.

В ведомстве также уточнили, что задолженность приостанавливается в случае, если должник участвует в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Авдеевка в котле. ВСУ уходят в оборону: что происходит на фронтах СВО? Анатолий Матвийчук.