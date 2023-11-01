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Секреты успешных отношений: 8 фраз, которые каждый мужчина хотел бы услышать от своей второй половины

1:57
Общество » Семья

Парни могут скрывать свои эмоции, но у них так же есть чувства и они нуждаются в поддержке и приятных словах. Вашему мужчине будет приятно услышать комплименты и слова одобрения от вас. Эксперты HerBeauty. co называют фразы, которые каждый парень был бы рад услышать от своей любимой женщины.

Секреты успешных отношений: 8 фраз, которые каждый мужчина хотел бы услышать от своей второй половины
Фото: REX/Shutterstock

Мне повезло быть с тобой

Мужчины ценят, когда им напоминают, как важны они для своих партнеров. Эти слова доказывают, что они внесли вклад в вашу жизнь и это не осталось незамеченным.

Ты такой сильный

Комплимент его стойкости и усилиям будет весьма поощрительным. Вне зависимости от того, новичок ли он в фитнесе или преданный спортсмен, ваша похвала будет мотивацией для него.

Спасибо за всё, что ты делаешь для меня

Признание важности и вклада вашего партнера в отношения несомненно поднимет его настроение и укрепит связь между вами.

Мне очень жаль

Извинение после ссоры — ключ к здоровым отношениям. Показывайте, что вы готовы признать свои ошибки и работать над ними.

Я доверяю тебе

Доверие — это фундамент в отношениях. Скажите ему данную фразу, и это укрепит связь между вами.

Ты выглядишь горячо

Подобные комплименты усилят его самооценку и убедят, что мужчина всё так же привлекательны для вас, как и в начале отношений.

Ты всегда вызываешь улыбку на моем лице

Смех и радость в отношениях очень важны. Если мужчина может вас развеселить, скажите ему об этом. Это укрепит связь между вами.

Я знаю, ты справишься

Важно поддерживать мужчину и верить в его способности. Ваши слова могут быть стимулом для него справляться с трудностями.

Слова оказывают большое влияние на отношения, и приятные фразы могут укрепить связь между вами и вашим мужчиной.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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