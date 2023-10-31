Российским чиновникам хотят запретить пользоваться импортными ручками

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает вопрос о полном запрете госзакупок импортных канцелярских товаров,если у них есть аналоги российского производства.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

О готовящемся запрете чиновникам пользоваться импортными ручками престижных брендов с трибуны Госдумы сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.

Таким образом министерство собирается поддержать российских производителей. Если эти правила вступят в силу, то на сайте госзакупок запретят размещать тендеры на приобретение импортных канцелярских принадлежностей, если у них имеются российские аналоги.

Исключение сделают только странам-участникам ЕЭАС, куда помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

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