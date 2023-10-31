Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает вопрос о полном запрете госзакупок импортных канцелярских товаров,если у них есть аналоги российского производства.
О готовящемся запрете чиновникам пользоваться импортными ручками престижных брендов с трибуны Госдумы сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.
Таким образом министерство собирается поддержать российских производителей. Если эти правила вступят в силу, то на сайте госзакупок запретят размещать тендеры на приобретение импортных канцелярских принадлежностей, если у них имеются российские аналоги.
Исключение сделают только странам-участникам ЕЭАС, куда помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
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