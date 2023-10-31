РБК провёл опрос в 85 регионах по наличию педагогов различных профилей. 40 из них предоставили данные, которые указывают на высокий спрос на учителей математики, русского языка и иностранных языков.
Большинство регионов, включая Санкт-Петербург, Тамбовскую область, Краснодарский край и другие, сообщили о недостатке преподавателей физики и информатики. Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области подтвердили, что им не хватает педагогов по русскому языку и литературе.
Учителя английского и других иностранных языков востребованы в Томской, Амурской, Челябинской, Белгородской областях, Удмуртии и других регионах.
Недостаток преподавателей начальных классов объясняется увеличением численности населения в Калужской области и Пермском крае. Удмуртия испытывает дефицит воспитателей и педагогов в детских садах. В Тамбовской, Владимирской и Астраханской областях также наблюдается нехватка педагогов-психологов, а Ленинградская область испытывает дефицит учителей музыки и пения.
Недостаток преподавателей частично связан с тем, что педагогами чаще становятся молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск. Поступившим выпускникам вузов, готовящим учителей, доступно множество альтернативных профессий.
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