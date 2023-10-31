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В российских регионах заявили о дефиците учителей

1:33
Общество

РБК провёл опрос в 85 регионах по наличию педагогов различных профилей. 40 из них предоставили данные, которые указывают на высокий спрос на учителей математики, русского языка и иностранных языков.

В российских регионах заявили о дефиците учителей
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Большинство регионов, включая Санкт-Петербург, Тамбовскую область, Краснодарский край и другие, сообщили о недостатке преподавателей физики и информатики. Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области подтвердили, что им не хватает педагогов по русскому языку и литературе.

Учителя английского и других иностранных языков востребованы в Томской, Амурской, Челябинской, Белгородской областях, Удмуртии и других регионах.

Недостаток преподавателей начальных классов объясняется увеличением численности населения в Калужской области и Пермском крае. Удмуртия испытывает дефицит воспитателей и педагогов в детских садах. В Тамбовской, Владимирской и Астраханской областях также наблюдается нехватка педагогов-психологов, а Ленинградская область испытывает дефицит учителей музыки и пения.

Недостаток преподавателей частично связан с тем, что педагогами чаще становятся молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск. Поступившим выпускникам вузов, готовящим учителей, доступно множество альтернативных профессий.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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