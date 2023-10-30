Сбежавшие от мобилизации россияне застряли на год в аэропорту Южной Кореи

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Трое граждан России, покинувших Родину и прибывших в Республику Корея в октябре 2022 года, чтобы избежать призыва на службу, уже более года находятся в ловушке в аэропорту Инчхон и не могут получить статус беженцев в этой стране, сообщает ТАСС.

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По мнению комиссии, они заслуживают "гуманитарной поддержки" со стороны властей. В частности, надзорный орган рекомендовал администрации аэропорта "расширить зону ожидания для российских граждан и улучшить их условия проживания и питания".

Члены комиссии отметили, что "продолжительное пребывание" в зоне ожидания может нарушать человеческое достоинство, которое защищено конституцией. Защитники прав человека также обратились к Министерству юстиции с просьбой создать отдельное помещение для ожидающих за пределами аэропорта и разработать правила, касающиеся питания и медицинской помощи, в сотрудничестве со спикером парламента.

Российские граждане подали заявление о предоставлении убежища сразу по прибытии в аэропорт, но южнокорейские власти отклонили их запрос, ссылаясь на то, что уклонение от призыва не является основанием для получения статуса беженца. Затем они обратились с жалобой на это решение Министерства юстиции. В феврале южнокорейский суд отменил это решение по отношению к двум россиянам, после чего исполнительная власть подала апелляцию в более высокий судебный орган. Из-за этой юридической борьбы, как сообщает Yonhap, российским гражданам пришлось "практически жить без постоянного места жительства где-то в аэропорту".

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