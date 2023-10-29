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Трёхдневные выходные ждут россиян после рабочей недели

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Общество

Три выходных дня — 4, 5 и 6 ноября — ждут россиян после завершения этой рабочей недели, в связи с празднованием Дня народного единства.

Трёхдневные выходные ждут россиян после рабочей недели
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

При этом продолжительность рабочего дня в пятницу сокращается на один час, согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства России, сообщает ТАСС.

Выходной, связанный с празднованием Дня народного единства, который приходится на субботу, 4 ноября, переносят на понедельник. В итоге, 6 ноября становится выходным днем.

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День народного единства | Мультфильм на Московском образовательном
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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