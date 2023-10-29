Три выходных дня — 4, 5 и 6 ноября — ждут россиян после завершения этой рабочей недели, в связи с празднованием Дня народного единства.
При этом продолжительность рабочего дня в пятницу сокращается на один час, согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства России, сообщает ТАСС.
Выходной, связанный с празднованием Дня народного единства, который приходится на субботу, 4 ноября, переносят на понедельник. В итоге, 6 ноября становится выходным днем.
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