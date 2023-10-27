Расчёска и коврик для йоги: семь объектов в доме, которые часто игнорируют при уборке

2:14 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Безопасность и гигиена в доме играют важную роль. Тем не менее, существуют некоторые места, которые часто остаются незамеченными при уборке. Эксперты HerBeauty. co назвали 7 вещей в доме, которые нужно регулярно очищать.

Фото: openverse by go_greener_oz is is licensed under CC BY 2.0.

Выключатели света

Выключателей света касаются пальцы всех членов семьи несколько раз в день. Они могут стать очагами для микробов и бактерий. Чтобы очистить выключатели, используйте мягкую тряпку, смоченную в дезинфицирующем средстве.

Стиральная машина

Внутренние части стиральной машины, а особенно резиновый уплотнитель, могут скапливать плесень и бактерии. Регулярно запускайте пустой цикл стирки с добавлением уксуса или специальных моющих средств, чтобы избавиться от грязи и неприятных запахов.

Кофеварка

Даже самоочищающимися кофеварки требуют внимания. Регулярно промывайте устройство с использованием специальных чистящих растворов, чтобы предотвратить накопление осадков и улучшить вкус кофе.

Расчёски и щётки для волос

На этих предметах накапливаются средства для укладки и кожные жиры, что может привести к неприятным запахам и ухудшению качества волос. Регулярная очистка с шампунем помогает поддерживать их гигиеничность.

Лампочки

Современные экологически чистые лампочки работают долго, но на них также скапливается пыль… Регулярно протирайте их, чтобы избежать угрозы пожара.

Коврик для йоги

Этот предмет часто контактирует с телом и потом, что делает его потенциальным местом размножения микробов. Протирка и дезинфекция коврика после каждой тренировки помогают поддерживать чистоту и безопасность.

Пульт от телевизора

Пульты дистанционного управления могут быть одними из самых грязных предметов в доме из-за постоянного контакта с руками. Регулярно дезинфицируйте их, чтобы избежать накопления бактерий.

Регулярная уборка этих предметов поможет поддерживать чистоту и создавать более гигиеничные условия в вашем доме.

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