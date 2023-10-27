Безопасность и гигиена в доме играют важную роль. Тем не менее, существуют некоторые места, которые часто остаются незамеченными при уборке. Эксперты HerBeauty. co назвали 7 вещей в доме, которые нужно регулярно очищать.
Выключателей света касаются пальцы всех членов семьи несколько раз в день. Они могут стать очагами для микробов и бактерий. Чтобы очистить выключатели, используйте мягкую тряпку, смоченную в дезинфицирующем средстве.
Внутренние части стиральной машины, а особенно резиновый уплотнитель, могут скапливать плесень и бактерии. Регулярно запускайте пустой цикл стирки с добавлением уксуса или специальных моющих средств, чтобы избавиться от грязи и неприятных запахов.
Даже самоочищающимися кофеварки требуют внимания. Регулярно промывайте устройство с использованием специальных чистящих растворов, чтобы предотвратить накопление осадков и улучшить вкус кофе.
На этих предметах накапливаются средства для укладки и кожные жиры, что может привести к неприятным запахам и ухудшению качества волос. Регулярная очистка с шампунем помогает поддерживать их гигиеничность.
Современные экологически чистые лампочки работают долго, но на них также скапливается пыль… Регулярно протирайте их, чтобы избежать угрозы пожара.
Этот предмет часто контактирует с телом и потом, что делает его потенциальным местом размножения микробов. Протирка и дезинфекция коврика после каждой тренировки помогают поддерживать чистоту и безопасность.
Пульты дистанционного управления могут быть одними из самых грязных предметов в доме из-за постоянного контакта с руками. Регулярно дезинфицируйте их, чтобы избежать накопления бактерий.
Регулярная уборка этих предметов поможет поддерживать чистоту и создавать более гигиеничные условия в вашем доме.
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