В Татарстане были отменены экзамены для госслужащих

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В Республике Татарстан отменили проведение квалификационного экзамена для муниципальных чиновников. Это решение было принято на заседании Государственного совета регионального парламента.

Фото: https://i2.photo.2gis.com

На пленарном заседании с докладом выступила депутат Ольга Воронова. Этот законопроект был предложен в рамках приведения региональных норм в соответствие с федеральными законами.

Воронова подчеркнула, что в соответствии с законами республики муниципальные служащие могли подвергаться квалификационному экзамену для получения классных чинов и определения порядка их присвоения.

Однако в документах указано, что в декабре 2022 и мае 2023 года были внесены изменения в законы о государственной гражданской службе. В результате этих изменений квалификационный экзамен для присвоения классных чинов государственным служащим был отменен.

Депутат предложила принять этот законопроект на первом и третьем чтениях одновременно. Все депутаты проголосовали "за" принятие данного законопроекта. На момент заседания в зале находилось 76 человек, сообщает inkazan.ru.

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