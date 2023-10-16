В Глазове суд оштрафовал водителя автобуса за резкое торможение

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Водитель автобуса в Глазове получил штраф за травму, полученную пассажиром во время падения в салоне. Такое решение было принято районным судом, как сообщает издание "Жизнь Глазова" в своем телеграм-канале.

Фото: openverse.org

Согласно информации издания, водитель автобуса резко затормозил, в результате чего один из пассажиров, находившихся в салоне, упал и получил травмы.

Водитель автобуса признал свою вину в совершении административного правонарушения, и суд назначил ему штраф в качестве наказания, сообщает udm-info.ru.

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