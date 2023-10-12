Под Волгоградом школьник подарил педагогу две гвоздики на День учителя

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученик из Береславской средней школы в Волгоградской области подарил своему учителю две красные гвоздики, закреплённые чёрной лентой, в честь Дня учителя. Видео с этим поздравлением опубликовано в Telegram-канале "Остров свободы".

На видеозаписи молодой человек, скрытый балаклавой, входит в класс, где его учительница сидит за столом. Педагог с удивлением спрашивает: "Цветы?". Подросток дарит учителю цветы с пожеланиями всего наилучшего. Однако педагог задаёт вопрос: "Почему две гвоздики?" и оказывается разочарованной. В ответ на это ученик говорит: "Забери!"

Администрация школы отказалась комментировать события, сообщает издание V1. ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.