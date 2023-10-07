Появилось видео с предсказанием конфликта на Ближнем Востоке Жириновским

В Интернете разошелся актуальный отрывок из телепередачи, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывает скорое масштабное противостояние на Ближнем Востоке.

Фото: официальный сайт Правительства России

На видео в студии Владимира Соловьёва ныне покойный Владимир Вольфович заявляет, что в 2024 году выборов на Украине не будет, поскольку что "страны под названием Украина уже не будет".

"Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне", — подчеркнул Жириновский в присутствии экспертов из Незалежной.

При этом он указал на Иран, отметив, что его нельзя сравнить с Северной Кореей, Вьетнамом или Косово.

"Здесь будут самые страшные события", — подытожил политик.

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