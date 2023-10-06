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Минтруд представил идею внедрения обязательного лицензирования для домов-интернатов

2:52
Общество

Минтруд России предложил сделать обязательным наличие лицензии для государственных и негосударственных домов-интернатов. Планируется начать выдачу лицензий с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Минтруд представил идею внедрения обязательного лицензирования для домов-интернатов
Фото: openverse

Минтруд вынес на общественное обсуждение проект федерального закона о лицензировании стационарных социальных услуг. Если закон будет принят, то обязательное наличие лицензии станет обязательным условием для государственных и негосударственных домов-интернатов. Соответствующий проект размещен на обсуждение.

По новым правилам, для предоставления стационарных социальных услуг (таких как дома-интернаты и пансионаты для пожилых и инвалидов), учреждениям необходимо будет иметь соответствующую материально-техническую базу, которая соответствует санитарным, пожарным и доступности помещений для маломобильных граждан требованиям, а также обеспечить наличие подготовленного персонала.

Правительство РФ будет устанавливать порядок получения лицензии и перечень необходимых требований. Контроль за лицензированием будет осуществлять Роструд, а полномочия по выдаче лицензий будут делегированы регионам. Лицензии будут выдаваться в уведомительном порядке с последующей проверкой соответствия учреждения лицензионным требованиям. Это сделано для того, чтобы процедуры, связанные с лицензированием, не оказали негативного влияния на жителей социальных учреждений, сообщает ТАСС.

Для получения лицензии потребуется подать заявление, предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение, декларацию о пожарной безопасности и информацию о персонале.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, а выдача лицензий начнется с 1 января 2026 года в соответствии с законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Для учреждений, не включенных в региональные реестры поставщиков социальных услуг, обязательное наличие лицензии станет действующим с 1 января 2027 года. Таким образом, в течение 2026 года они должны будут адаптировать свою деятельность к лицензионным требованиям и получить лицензию. Государственным домам-интернатам и негосударственным организациям, входящим в региональные реестры поставщиков социальных услуг, предоставлен переходный период до 1 января 2028 года.

Важно отметить, что если организация не получит лицензию в течение переходного периода, она лишится права предоставления стационарных социальных услуг.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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