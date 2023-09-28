Порядка 3,5 млн жителей новых регионов получили СНИЛС

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Примерно 3,5 миллиона граждан, проживающих в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, получили СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта). Эта информация была предоставлена на веб-сайте Социального фонда России.

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"Благодаря такому формату Соцфонд в этом году уже открыл 170 тыс. СНИЛСов в четырех новых субъектах России и обновил 1,1 млн ранее открытых лицевых счетов сведениями о выданном гражданском паспорте. <…> Всего в новых регионах СНИЛС на данный момент получили 3,5 млн жителей", — говорится в сообщении.

СНИЛС выдается автоматически после получения гражданства Российской Федерации.

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