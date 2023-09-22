На Урале работодатели выражают готовность выплачивать своим сотрудникам заработную плату в размере свыше 200 тысяч рублей. Кроме того, они также предлагают соискателям гарантированную отсрочку от военной службы и возмещение расходов на проживание.
Заводы в Свердловской области сталкиваются с критическим дефицитом кадров. Работодатели говорят, что подобной сложной ситуации на рынке труда не было уже давно. Эта проблема особенно остро ощущается в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для привлечения работников заводы вынуждены значительно повышать размер оплаты труда.
Уральский турбинный завод (УТЗ) объявил о вакансии начальника цеха с оплатой труда от 200 тысяч рублей. Также предприятие ищет слесаря-ремонтника, готового работать за доход до 200 тысяч рублей. Аналогичный уровень заработной платы предоставляется для главного технолога на заводе "Исеть" в Каменске-Уральском, сообщил портал e1.ru.
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