В Свердловской области ищут работников на зарплату в 200 тысяч рублей

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

На Урале работодатели выражают готовность выплачивать своим сотрудникам заработную плату в размере свыше 200 тысяч рублей. Кроме того, они также предлагают соискателям гарантированную отсрочку от военной службы и возмещение расходов на проживание.

Фото: "File:Russian Rubles (20523435344).jpg" by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0.

Заводы в Свердловской области сталкиваются с критическим дефицитом кадров. Работодатели говорят, что подобной сложной ситуации на рынке труда не было уже давно. Эта проблема особенно остро ощущается в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для привлечения работников заводы вынуждены значительно повышать размер оплаты труда.

Уральский турбинный завод (УТЗ) объявил о вакансии начальника цеха с оплатой труда от 200 тысяч рублей. Также предприятие ищет слесаря-ремонтника, готового работать за доход до 200 тысяч рублей. Аналогичный уровень заработной платы предоставляется для главного технолога на заводе "Исеть" в Каменске-Уральском, сообщил портал e1.ru.



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