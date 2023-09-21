Из детского сада в Екатеринбурге решили уволиться почти все воспитатели

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

В Екатеринбурге из детского сада № 463 уходит половина воспитателей. Родители переживают, что их детьми заниматься будет некому. Об этом сообщает E1.RU.

Фото: Openverse

Одна из мам рассказала в беседе с изданием, что в садике на семь групп приходится всего пять воспитателей. Из них трое подали заявления об увольнении и отрабатывают сейчас положенные по закону две недели. Также собрались уйти делопроизводитель и несколько сотрудников кухни.

По мнению родителей, педагоги массово увольняются из-за отношения к ним заведующей учреждения, которая якобы унижает и оскорбляет сотрудников.

Отмечается, что в детском саду даже было собрание с родителями на эту тему, однако ситуация пока остаётся критической. Никто не забрал заявления на увольнение.

Сама руководитель садика Анна Серебрякова ответила журналистам портала, что нехватка персонала действительно есть, но родителям переживать не стоит. Она сейчас беседует с воспитателями, которые решили уволиться по личным причинам, в надежде, что они всё-таки останутся на своих местах.

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