Всем участникам специальной военной операции, в том числе мобилизованным, предоставляется возможность отдохнуть дома, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Призванные по время частичной мобилизации военнослужащие получают двухнедельный отпуск каждые полгода, согласно распоряжению президента, пояснил он.
"Каждому военнослужащему сегодня за шесть месяцев, прослуженных в зоне спецоперации, положено две недели отпуска без учёта времени, выделяемого на дорогу", — отметил парламентарий интервью URA.RU.
Депутат добавил, что не с каждого участка передовой можно свободно выехать в тыл, но командование Вооруженных Сил России занимается этим вопросом.
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