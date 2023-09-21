Депутат Госдумы РФ Картаполов: мобилизованные имеют возможность побывать дома

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Всем участникам специальной военной операции, в том числе мобилизованным, предоставляется возможность отдохнуть дома, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Фото: Мацква.ру is licensed under

Призванные по время частичной мобилизации военнослужащие получают двухнедельный отпуск каждые полгода, согласно распоряжению президента, пояснил он.

"Каждому военнослужащему сегодня за шесть месяцев, прослуженных в зоне спецоперации, положено две недели отпуска без учёта времени, выделяемого на дорогу", — отметил парламентарий интервью URA.RU.

Депутат добавил, что не с каждого участка передовой можно свободно выехать в тыл, но командование Вооруженных Сил России занимается этим вопросом.

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