"Царьград": Новой мобилизации в России быть или нет?

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На фоне постоянных домыслов и сплетен о мобилизации в российскую армию заместитель председателя Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыдкин, решив успокоить общество, заявил, что ни общей, ни частичной мобилизации в стране не будет, однако вышло всё иначе.

Фото: www.kommersant.ru

Ведь точно такие же слова он говорил год назад, однако вышло всё с точностью до наоборот — стартовала частичная мобилизация.

"Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена" — заявил глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос, "когда мобилизованные вернутся".

А военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что если ротации на фронте не будет, то новой мобилизации не избежать, но признаков будущей мобилизации он пока не видит, пишет "Царьград".

Он отметил, что российские силы выросли примерно в 3 раза по сравнению с сентябрём прошлого года. Помогает этому набор контрактников — людей, отправляющихся в армию добровольно.

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