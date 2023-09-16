На острове Уайт в Англии археологи обнаружили останки редкого вида травоядных динозавров. Эта находка указывает на то, что в Европе могли существовать уникальные группы мелких растительноядных динозавров, отличавшиеся от тех, которые обитали в Азии и Северной Америке.
Вид, получивший научное название Vectidromeus insularis, был размером с современную курицу, хотя на момент обнаружения останков он был ещё молод. Ученые считают, что в зрелом возрасте этот динозавр мог вырасти в гораздо более крупное животное.
Vectidromeus insularis принадлежал к семейству гипсилофодонтов, что представляли из себя двуногих травоядных динозавров, существовавших около 125 миллионов лет назад. Они обитали рядом с другими динозаврами, такими как ранние тираннозавры, спинозавры и игуанодоны.
Интересно, что этот новый вид оказался близким родственником Hypsilophodon foxii, одного из первых описанных динозавров, который имел задние конечности, похожие на птичьи. Ученые рассматривают эти находки как доказательство связи между динозаврами и птицами.
Остров Уайт славится своими находками окаменелостей и содержит отложения мелового периода толщиной несколько сотен метров, где сохранились останки древних существ. Vectidromeus стал седьмым новым видом динозавров, обнаруженных на острове только за последние четыре года.
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