Окаменелость динозавра размером с курицу нашли на острове Уайт

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

На острове Уайт в Англии археологи обнаружили останки редкого вида травоядных динозавров. Эта находка указывает на то, что в Европе могли существовать уникальные группы мелких растительноядных динозавров, отличавшиеся от тех, которые обитали в Азии и Северной Америке.

Фото: Openverse

Вид, получивший научное название Vectidromeus insularis, был размером с современную курицу, хотя на момент обнаружения останков он был ещё молод. Ученые считают, что в зрелом возрасте этот динозавр мог вырасти в гораздо более крупное животное.

Vectidromeus insularis принадлежал к семейству гипсилофодонтов, что представляли из себя двуногих травоядных динозавров, существовавших около 125 миллионов лет назад. Они обитали рядом с другими динозаврами, такими как ранние тираннозавры, спинозавры и игуанодоны.

Интересно, что этот новый вид оказался близким родственником Hypsilophodon foxii, одного из первых описанных динозавров, который имел задние конечности, похожие на птичьи. Ученые рассматривают эти находки как доказательство связи между динозаврами и птицами.

Остров Уайт славится своими находками окаменелостей и содержит отложения мелового периода толщиной несколько сотен метров, где сохранились останки древних существ. Vectidromeus стал седьмым новым видом динозавров, обнаруженных на острове только за последние четыре года.

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