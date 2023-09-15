Сотрудники ГИБДД больше всего опасаются пьяных и снимающих видео водителей

2:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Если вы думаете, что только водители испытывают стресс и беспокойство, когда останавливаются полицейскими из-за опасности получить штраф, то это неправильное представление. Сотрудники ГИБДД также могут переживать за свою безопасность в таких ситуациях.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

В первую очередь, инспекторы ГИБДД не особенно жаждут встреч с представителями различных специальных служб и ведомств на дорогах, их там бывает немало. Часто говорят, что всегда найдется кто-то ещё важный и влиятельный. Поэтому особое внимание к таким водителям может привести к неприятным последствиям для полицейского. Ибо инспектор ДПС может остановить кого угодно и даже нечаянно допустить какое-то нарушение в общении с водителем, что в конечном итоге может негативно сказаться на его карьере.

Кроме того, полицейские предпочитают избегать встреч с гражданами, хорошо знакомыми с юридическими вопросами, особенно теми, кто имеет глубокие познания в Административном кодексе РФ и законе "О полиции", сообщает njcar.ru. Интересно, что сами сотрудники правоохранительных органов не всегда в совершенстве ориентируются как в регламентах МВД, так и в статьях закона. Поэтому конфликт с чрезмерно образованным водителем может выйти им боком.

Также полицейские опасаются, что их действия могут быть записаны на видео с помощью смартфонов или видеорегистраторов. Даже одно неправильное слово, произнесенное сотрудником правопорядка на камеру водителя, может привести к потере рабочего места и, в некоторых случаях, даже к лишению свободы. Законодательство предусматривает ответственность за превышение служебных полномочий и попытки вымогательства взяток.

Наконец, полицейские особенно осторожны в общении с водителями, проявляющими явные признаки неадекватного поведения. Среди таких водителей часто можно встретить преступников или лиц, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков. В таких случаях полицейские склонны сразу вызывать дополнительную поддержку и информировать оперативную службу о ситуации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.