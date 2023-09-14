Бывшей госслужащей, использующей поддельный диплом, назначен приговор

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Охинский городской суд вынес приговор бывшей госслужащей Елизавете Андреевой, которая использовала поддельный диплом для работы в районных администрациях.

Фото: openverse

Суд приговорил её к 1 году 6 месяцам ограничения свободы, что является менее строгим наказанием, чем колония или домашний арест. Подробности ограничения свободы включают ограничения на выход из дома в определённое время, изменение места жительства и другие ограничения.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Елизавета Андреева представила поддельный диплом о высшем юридическом образовании при трудоустройстве в администрацию Южно-Курильского городского округа в январе 2019 года, а затем использовала его для перевода на другие должности и для трудоустройства по совместительству в муниципальных образованиях.

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Доработал до пенсии - по поддельному диплому