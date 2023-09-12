На пляже поселка Веселовка в Темрюкском районе Кубани отдыхающие случайно обнаружили старый ящик, внутри которого находилось 10 минометных мин времен Великой Отечественной войны. Данные боеприпасы были безопасно обезврежены сотрудниками Росгвардии.
Также отмечается, что за последние две недели взрывотехники Росгвардии в Краснодарском крае обнаружили и безопасно уничтожили более 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, включая фугасную авиационную бомбу, которую нашли рабочие на поле на окраине хутора Красный в Крымском районе.
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