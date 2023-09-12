На пляже Кубани отдыхающие обнаружили ящик с минами времен ВОВ

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

На пляже поселка Веселовка в Темрюкском районе Кубани отдыхающие случайно обнаружили старый ящик, внутри которого находилось 10 минометных мин времен Великой Отечественной войны. Данные боеприпасы были безопасно обезврежены сотрудниками Росгвардии.

Фото: Openverse

Также отмечается, что за последние две недели взрывотехники Росгвардии в Краснодарском крае обнаружили и безопасно уничтожили более 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, включая фугасную авиационную бомбу, которую нашли рабочие на поле на окраине хутора Красный в Крымском районе.

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