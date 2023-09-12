НАФИ: 45% россиян этим летом не брали отпуск

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

По результатам исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, выяснилось, что в высокий сезон лета отдохнули 53% россиян, в то время как 45% россиян не взяли отпуск.

Фото: openverse

Среди тех, кто не взял отпуск, наибольший процент приходится на россиян старше 45 лет (47%), а также на жителей сельской местности (56%).

Россияне объяснили причины, по которым они не могли себе позволить отдохнуть этим летом. 65% опрошенных столкнулись с финансовыми трудностями, 33% не имели достаточно времени. Еще 13% не смогли отдохнуть из-за проблем со здоровьем, и 11% просто не испытывали желания отправиться куда-либо (особенно часто такой ответ давали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет — 26%).

Среди тех, кто все же смог отдохнуть летом, 49% предпочли пляжный отдых, а 46% выбрали путешествия с культурной составляющей, включающие посещение исторических и природных достопримечательностей с экскурсиями.

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Почему большая часть россиян не планируют отпуск этим летом?