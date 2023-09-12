В Московском зоопарке в новый вольер вышел гигантский муравьед

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

В Московском зоопарке в честь Дня города был представлен новый вольер для гигантского муравьеда по имени Диего. Этот трехлетний самец весит 48 кг и имеет длину более 2 метров от носа до кончика хвоста.

Фото: openverse

Для Диего специально был построен вольер на Старой территории зоопарка, ранее заселенной эму. Этот вольер был полностью преобразован и адаптирован под нужды гигантского муравьеда. Вольер имеет общую площадь около 200 квадратных метров, разделенных на уличную и внутреннюю части.

Уличная часть вольера оборудована грунтовым покрытием, на котором растут деревья, кустарники и травы. В вольере высажены разнообразные растения, такие как ивы и маньчжурский орех, которые обеспечивают место для отдыха и покоя муравьеда. Также в вольере созданы искусственные термитники, пня и другие объекты для активной деятельности муравьеда.

Внутренние помещения вольера оборудованы бассейнами с водой, включая души и водопад. Это обеспечивает муравьеду возможность для плавания, что характерно для этого вида животных.

В вольере также предусмотрены специальные условия для комфортного перемещения муравьеда, включая полиуретановое напольное покрытие и специальные лампы, создающие солнечное освещение.

Отметим, что этот новый вольер предоставляет Диего исключительные условия для активной и здоровой жизни в Московском зоопарке.

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