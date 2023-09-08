Эксперты назвали самые прибыльные профессии в России: нефтяные и фармацевтические топ-менеджеры

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследование, проведенное Ассоциацией менеджеров и рекрутинговым агентством Unicorn Search, выявило, что топ-менеджеры в нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслях имеют наиболее высокие заработные платы в России. Исследование включало более 110 глубинных интервью с высшими руководителями.

Фото: openverse

Согласно исследованию, средний годовой доход топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли составляет 47,8 миллиона рублей. Кроме того, в этой сфере существует годовая премия, которая в среднем достигает 20,3 миллиона рублей и зависит от производительности сотрудника.

Лидирующими также являются управленцы в логистической деятельности, с годовым доходом в среднем 34,6 миллиона рублей и годовой премией около 23,1 миллиона рублей. В фармацевтической индустрии средний годовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 миллиона рублей, а годовая премия зависит от достижения целей и в среднем составляет около 39 миллионов рублей.

В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 миллиона рублей в год, а годовая премия — приблизительно 12,1 миллиона рублей. Топ-менеджеры в технологических компаниях получают 26,7 миллиона рублей в год, а их премия составляет около 18,5 миллиона рублей.

Сотрудники инвестиционных фондов на высших должностях получают среднегодовую зарплату в размере 18,3 миллиона рублей, но имеют самую высокую премиальную часть на рынке, в среднем до 54,1 миллиона рублей за успешную сделку.

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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии года