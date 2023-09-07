Новый учебный год приносит изменения арендных цен

2:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Начало нового учебного года и существенное повышение ключевой ставки привели к увеличению арендной платы в большинстве российских мегаполисов. Особенно сильно это затронуло Екатеринбург, Уфу и Нижний Новгород. В то время как в Казани ключевые ставки даже снизились, что является исключением из общего тренда. С мая средняя стоимость аренды в Уфе выросла наиболее значительно — на 5 тысяч рублей или 26%. За 24 тысячи рублей в месяц теперь можно снять двухкомнатную квартиру в старом центре города или однокомнатную квартиру в новом жилом комплексе. Даже на окраине города можно найти трехкомнатное жилье за ту же цену.

Фото: openverse.org

В Екатеринбурге арендная плата выросла на 5,5 тысяч рублей (+23%). Сейчас, в среднем, за 29,5 тысяч рублей в месяц можно снять компактную однокомнатную квартиру близко к центру или двухкомнатную в спальном районе с видом на город, сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru. В самом центре стоимость аренды, естественно, выше.

В Нижнем Новгороде стоимость месячной аренды выросла на 4 тысячи рублей или 18% за лето, особенно резко в августе после поднятия ключевой ставки Центробанком. В Москве и Санкт-Петербурге арендные ставки также выросли в августе — на 8 тысяч рублей (почти 9%) и 5 тысяч рублей (13%) соответственно. В Москве особенно востребованы квартиры рядом с крупными вузами, а также новые квартиры за пределами ТТК с хорошим видом.

В Челябинске аренда жилья подорожала на 15%, в Перми и Новосибирске — на 10%, в Волгограде — на 9%. В Самаре и Воронеже рост цен оказался небольшим — всего 3%.

В Ростове-на-Дону, Красноярске, Омске и Краснодаре арендные ставки остались неизменными летом. И единственным городом, где они уменьшились, стала Казань — на 2%. Например, за 26 тысяч рублей в месяц можно снять однокомнатную квартиру в новом жилом комплексе в спальном районе или квартиру ближе к центру. Также вариантом может быть студия в престижных районах с видом на воду.

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Аренда: изменения в 2022 году