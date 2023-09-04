Садальский призвал поставить курдам беспилотники в отместку Эрдогану

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский высказался о желании Реджепа Эрдогана стать посредником в мирных переговорах России и Украины.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" резко отреагировал на стремление президента Турции урегулировать конфликт на Украине. Актёр обвинил турецкого лидера в лживости.

"России посредники не нужны", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР предложил России стать посредником для Турции в урегулировании вопроса с курдами.

"Поставить курдам беспилотники и другое вооружение", — выдвинул предложение Садальский в отместку Эрдогану.