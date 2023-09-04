Станислав Садальский высказался о желании Реджепа Эрдогана стать посредником в мирных переговорах России и Украины.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" резко отреагировал на стремление президента Турции урегулировать конфликт на Украине. Актёр обвинил турецкого лидера в лживости.
"России посредники не нужны", — написал Садальский в своём Telegram-канале.
Заслуженный артист РСФСР предложил России стать посредником для Турции в урегулировании вопроса с курдами.
"Поставить курдам беспилотники и другое вооружение", — выдвинул предложение Садальский в отместку Эрдогану.
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