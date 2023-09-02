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В Казахстане опровергли слухи о попадании в магазины зараженного сибирской язвой мяса

1:51
Общество

Информация о попавшем на прилавки магазинов казахстанской столицы мясе, зараженном сибирской язвой, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении созданного для борьбы с недостоверными данными республиканского портала Stop Fake.

В Казахстане опровергли слухи о попадании в магазины зараженного сибирской язвой мяса
Фото: openverse

По его сведениям, в мессенджерах жители Казахстана предупреждают друг друга о мясе, якобы зараженном сибирской язвой. Они утверждают, что оно уже успело попасть на прилавки столичных магазинов.

Эти утверждения опровергли в министерстве здравоохранения. "В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 13 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву. Все заболевшие являются работниками ТОО "Ушкарасу", расположенного в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области. Отобраны для лабораторного исследования 32 пробы, в том числе 21 проба мяса, 11 проб и 20 смывов из объектов внешней среды, из которых 14 проб мяса положительные в ПЦР, где обнаружено ДНК сибирской язвы. Во всех обследованных очагах проведена заключительная дезинфекция. Введены ограничительные меры на вывоз сельхозпродукции. Уничтожено путем сжигания 536 кг мяса. Мясо за пределы региона не вывезено", — пояснили в ведомстве.

В Минздраве призвали жителей и СМИ не публиковать непроверенные данные и подчеркнули, что ситуация находится под контролем ответственных государственных органов.

В управлении ветеринарии Акмолинской области 31 августа сообщали о госпитализации 12 человек с подозрением на заражение сибирской язвой.

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Мяса, зараженного сибирской язвой, на казахстанских рынках нет
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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