Минфин РФ облегчил получение ипотеки для IT-специалистов

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство финансов России объявило об изменениях в программе льготного ипотечного кредитования для сотрудников IT-компаний, облегчающих доступ к программе физическим лицам в возрасте до 35 лет. Среди них:

Фото: openverse

отмена подтверждения минимальной заработной платы. Сотрудникам IT-компаний в возрасте до 35 лет больше не потребуется подтверждать минимальный уровень заработной платы , чтобы претендовать на льготную ипотеку.

, чтобы претендовать на льготную ипотеку. увеличенный кредитный лимит. Этот лимит в рамках программы значительно подняли - с 240 млрд рублей до 500 млрд рублей.

Льготная программа IT-ипотеки была введена в 2022 году, она доступна сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний. Эта программа предлагает максимальную процентную ставку до 5% годовых. Ранее в этом году условия программы были упрощены, что привело к двукратному увеличению выдачи ипотечных кредитов. В настоящее время более 700 IТ-специалистов получают кредиты по этой программе каждую неделю. С момента запуска программы ипотечные кредиты получили более 23 000 человек, общая сумма кредита превысила 200 миллиардов рублей.

Министерство финансов намерено оказать поддержку по меньшей мере 30 000 специалистам в рамках этой программы к концу 2023 года, что свидетельствует о его приверженности стимулированию роста и развития IТ-индустрии в России.

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