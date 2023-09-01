Министерство финансов России объявило об изменениях в программе льготного ипотечного кредитования для сотрудников IT-компаний, облегчающих доступ к программе физическим лицам в возрасте до 35 лет. Среди них:
Льготная программа IT-ипотеки была введена в 2022 году, она доступна сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний. Эта программа предлагает максимальную процентную ставку до 5% годовых. Ранее в этом году условия программы были упрощены, что привело к двукратному увеличению выдачи ипотечных кредитов. В настоящее время более 700 IТ-специалистов получают кредиты по этой программе каждую неделю. С момента запуска программы ипотечные кредиты получили более 23 000 человек, общая сумма кредита превысила 200 миллиардов рублей.
Министерство финансов намерено оказать поддержку по меньшей мере 30 000 специалистам в рамках этой программы к концу 2023 года, что свидетельствует о его приверженности стимулированию роста и развития IТ-индустрии в России.
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