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Ищенко: Европа идёт по пути самоуничтожения, как шакал у Шер-Хана

1:05
Общество

Европа, разрушая саму себя, продолжает отстаивать интересы США и идёт против России. Но еврочиновники все отлично осознают и выбор такой сделали специально.

Ищенко: Европа идёт по пути самоуничтожения, как шакал у Шер-Хана
Фото: CreativeCommons

Об этом сообщил политолог и историк Ростислав Ищенко.

Долгое время Европа совместно с США грабила весь мир, только работала "на подхвате". Но в самом начале у европейских политиков было два пути, отметил аналитик.

"Либо она переформатируется и становится, как все остальные страны, а может быть даже хуже, так как Европа в кризисе. Либо Европа напрягается, идёт на огромные жертвы, выигрывает вместе с США и снова становится "младшим грабителем", а новым грабежом компенсирует все свои издержки и потери. Они выбрали последний вариант", — цитирует издание "Военное дело" эксперта.

Европа пытается идти до конца и за счёт будущих побед надеется компенсировать потери, подытожил Ищенко, заметив, что никакой победы над Россией этому альянсу не видать.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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