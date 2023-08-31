Ищенко: Европа идёт по пути самоуничтожения, как шакал у Шер-Хана

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Европа, разрушая саму себя, продолжает отстаивать интересы США и идёт против России. Но еврочиновники все отлично осознают и выбор такой сделали специально.

Фото: CreativeCommons

Об этом сообщил политолог и историк Ростислав Ищенко.

Долгое время Европа совместно с США грабила весь мир, только работала "на подхвате". Но в самом начале у европейских политиков было два пути, отметил аналитик.

"Либо она переформатируется и становится, как все остальные страны, а может быть даже хуже, так как Европа в кризисе. Либо Европа напрягается, идёт на огромные жертвы, выигрывает вместе с США и снова становится "младшим грабителем", а новым грабежом компенсирует все свои издержки и потери. Они выбрали последний вариант", — цитирует издание "Военное дело" эксперта.

Европа пытается идти до конца и за счёт будущих побед надеется компенсировать потери, подытожил Ищенко, заметив, что никакой победы над Россией этому альянсу не видать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.