В Киеве заявили, что без русофобии они не выживут

Без русофобии Украина не выживет, поскольку иначе государство обречено на ассимиляцию в РФ.

Фото: jpgazeta.ru

Об этом сказала завотделом политических институтов и процессов Института политических и этнонациональных исследований Галина Зеленько.

"Русские сейчас говоря, что мы — антиРоссия. И правильно говорят, потому что антиРоссию они построили на территории Украины, за счёт южных и восточных регионов. Если посмотреть данные социологических исследований, то они стали антироссийскими", — отмечает она.

По её словам, существование в качестве антироссии — это единственный для Незалежной способ выживания. Или их нас просто завоюют, ассимилируют, и что Москва называет решением "украинского вопроса", и значит, вариантов у русских может быть очень много, подытожила Зеленько.

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