Компания "Робоавиа", российский разработчик и производитель военных беспилотников, базирующийся в Симферополе, планирует расширить свои возможности за счет открытия второго завода в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости руководитель московского представительства компании Валентин Киселев.
"В настоящее время наше производство в Симферополе может выпускать до 16 беспилотников в месяц. Мы планируем расширяться за счет открытия завода в Ростове-на-Дону, где ежемесячно будет производиться около 48 летательных аппаратов", — заявил он.
По словам Киселева, "Робоавиа" — частная компания, созданная в 2022 году в Симферополе при финансовой поддержке правительства Крыма, которое закупало беспилотники для своих подшефных подразделений.
"Основная группа инженеров была набрана в Крыму — можно сказать, что всех инженеров и программистов, которые нам подходили, мы взяли на полуострове, а сегодня набираем специалистов со всей России, привлекая их конкурентными ценами и интересными проектами", — пояснил Киселев.
Среди перспективных разработок "Робоавиа" — разведывательный беспилотник "Сарыч-2" и ударный БПЛА "Сюрприз".
"Сюрприз" разрабатывается в интересах Сухопутных войск России. Этот БПЛА может нести две 82-миллиметровые мины. Беспилотник выполнен в виде квадрокоптера, складывается и переносится в рюкзаке. Его масса составляет 24 кг, а максимальная грузоподъемность — семь килограммов.
"Сарыч-2" выполнен в виде "летающего крыла". Беспилотник уже прошел испытания на Черноморском флоте. Он оснащен электродвигателем, имеет взлетную массу 14 кг, размах крыла 3,1 м, максимальную высоту полета 5 км и скорость до 108 км/ч.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.