Российский производитель военных беспилотников "Робоавиа" планирует расширить производство за счет второго завода в Ростове-на-Дону

Компания "Робоавиа", российский разработчик и производитель военных беспилотников, базирующийся в Симферополе, планирует расширить свои возможности за счет открытия второго завода в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости руководитель московского представительства компании Валентин Киселев.

Фото: openverse

"В настоящее время наше производство в Симферополе может выпускать до 16 беспилотников в месяц. Мы планируем расширяться за счет открытия завода в Ростове-на-Дону, где ежемесячно будет производиться около 48 летательных аппаратов", — заявил он.

По словам Киселева, "Робоавиа" — частная компания, созданная в 2022 году в Симферополе при финансовой поддержке правительства Крыма, которое закупало беспилотники для своих подшефных подразделений.

"Основная группа инженеров была набрана в Крыму — можно сказать, что всех инженеров и программистов, которые нам подходили, мы взяли на полуострове, а сегодня набираем специалистов со всей России, привлекая их конкурентными ценами и интересными проектами", — пояснил Киселев.

Среди перспективных разработок "Робоавиа" — разведывательный беспилотник "Сарыч-2" и ударный БПЛА "Сюрприз".

"Сюрприз" разрабатывается в интересах Сухопутных войск России. Этот БПЛА может нести две 82-миллиметровые мины. Беспилотник выполнен в виде квадрокоптера, складывается и переносится в рюкзаке. Его масса составляет 24 кг, а максимальная грузоподъемность — семь килограммов.

"Сарыч-2" выполнен в виде "летающего крыла". Беспилотник уже прошел испытания на Черноморском флоте. Он оснащен электродвигателем, имеет взлетную массу 14 кг, размах крыла 3,1 м, максимальную высоту полета 5 км и скорость до 108 км/ч.

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Открытие завода Roboavia