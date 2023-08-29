Русская классическая литература исключена из списка литературы для подготовки к ЕГЭ

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы направил запрос главе Министерства образования и науки РФ Сергею Кравцову с просьбой объяснить, почему произведения классиков русской литературы исключены из списка литературы для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по литературе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ.

Фото: Wikipedia

Согласно письму, Федеральный институт педагогических измерений исключил из программы подготовки к ЕГЭ произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. Однако зарубежные авторы были включены в учебный план.

Депутаты потребовали разъяснить, по каким принципам составлялся список литературы.

Ранее стало известно, что в демонстрационной версии кодификатора ЕГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений исключены произведения и авторы первой трети XIX века. При этом были добавлены несколько зарубежных писателей и представителей русской литературы XX века.

Позже Минобрнауки пояснило, что в кодификаторе отражены только те произведения, которые изучаются в 11-м классе. С Пушкиным и Гоголем школьники знакомятся в 5-9 классах. В министерстве также добавили, что произведения классиков русской литературы могут быть использованы в некоторых заданиях ЕГЭ, например, при написании сочинения.

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