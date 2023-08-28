В Белгородской области восстановление поврежденных соцобъектов оценили в 5 млрд рублей

Около 5 млрд. рублей потребуется на восстановление 176 социальных объектов Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила в понедельник министр строительства области Оксана Козлитина в ходе оперативного совещания регионального правительства.
"По состоянию на 28 августа в ходе проведения специальной военной операции повреждено в общей сложности 176 объектов социальной сферы. Ориентировочная стоимость восстановительных работ составляет около 4,9 млрд. рублей", — сказала Козлитина.
По ее словам, 22 из этих социальных объектов расположены в населенных пунктах, где действует режим чрезвычайного положения. Финансирование восстановительных работ осуществляется из резервного фонда правительства Белгородской области.
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